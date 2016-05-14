Приказ

Приказы
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Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 февраля 2015 года № 92
Об утверждении образца служебного удостоверения государственного технического инспектора, номерного штампа и пломбира

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 154
О внесении изменений в приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 225 «Об утверждении Правил оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа в сфере гражданской защиты»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2015 года № 138
Об утверждении Правил координации деятельности дежурных диспетчерских служб и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы «112» на территории Республики Казахстан

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 февраля 2015 года № 105
Об утверждении Правил определения расчетного тарифа, утверждения предельного и индивидуального тарифов

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 16 марта 2015 года № 225 
Об утверждении профессионального стандарта «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях»

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 16 марта 2015 года № 226
Об утверждении Правил выплаты надбавок за классность спасателям аварийно- спасательных служб и формирований

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 18 марта 2015 года № 246
Об утверждении правил аттестации и переаттестации аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей, а также негосударственных противопожарных служб

Приказ председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
г. Астана от 15 октября 2015 года № 127
Об утверждении положений о департаментах казначейства по областям, городам Астане и Алматы Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 мая 2015 года № 318
О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 мая 2015 года № 321
О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии «Болашак»

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 9 июня 2015 года № 372
Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача экспертного заключения авторам и авторскому коллективу на учебные издания дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего технического и профессионального и высшего образования»

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 285
Об утверждении Правил оказания медико-социальной помощи, предоставляемой гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2015 года № 403
Об утверждении формы отчета оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2015 года № 405
Об утверждении Правил предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 282
О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2013 года № 723 «Об утверждении Положения о Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 5 мая 2015 года № 318
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 729 «Об организации принудительного лечения, а также режима пребывания больных в специализированных противотуберкулезных организациях»

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2015 года № 401
О внесении изменений в приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 мая 2015 года № 176 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2015 года № 404
Об утверждении Положения о Координационном совете по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2015 года № 407
Об утверждении Правил присуждения премий для неправительственных организаций

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2015 года № 406
Об утверждении Правил проведения мониторинга реализации государственного социального заказа

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 25 декабря 2015 года № 413
Об утверждении Правил предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления мониторинга за их реализацией

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана 28 января 2016 года № 20 г. Астана 9 февраля 2016 года № 65
Совместный приказ
Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в области применения законодательства Республики Казахстан о языках

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 153
Об утверждении технических требований, предъявляемых к жилищам

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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