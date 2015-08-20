Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 декабря 2014 года № 515 О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2013 года № 400 «Об утверждении Перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях, разрешенных к использованию в организациях образования»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 484 Об утверждении Правил государственной регистрации космических объектов и прав на них и формы регистра космических объектов
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 25 мая 2015 года № 601 Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан»
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