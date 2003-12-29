Приказ Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 214 Законы 116

О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 21 марта 2001 года № 70 «О Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений», зарегистрированный за № 1465 В целях совершенствования работы Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений при Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан приказываю: 1. Внести в приказ министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 21 марта 2001 года № 70 «О Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов Республики Казахстан № 1465, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан 3 сентября 2002 года, внесены изменения и дополнения приказом министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года № 320 «О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 21 марта 2001 года № 70 «О Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений») следующие изменения и дополнения: 1) подпункты 1), 2) пункта 4 исключить; 2) в пункте 7 слова «Первого вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Елеманова Б. Д.» заменить словами «вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Киинова Л. К.»; 3) в положении о Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений, утвержденном указанным приказом: в пункте 4 второе предложение дополнить следующими словами: «, научно-исследовательских и проектных организаций, а также опытных специалистов нефтегазовой отрасли, имеющих научные степени»; в пункте 5 слово «недропользования» заменить словами «нефтяной промышленности»; пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Предварительный план работы ЦКР на очередной год формируется по заявлениям недропользователей, представленным на рассмотрение в ЦКР до 20 января планируемого года»; пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Недропользователь направляет проект материалов в 5 экземплярах и заявление установленной формы (приложение) не позднее чем за три месяца до срока рассмотрения их в ЦКР согласно предварительному плану ЦКР»; пункт 13 дополнить следующим предложением: «Срок проведения экспертизы проектных документов 1,5 месяца со дня назначения эксперта»; пункт 17 изложить в следующей редакции: «17. Затраты на проведение экспертизы и заключений ЦКР, командировочные расходы членов ЦКР, связанные с выполнением функциональных обязанностей по проектам, возмещаются недропользователями». 2. Признать утратившим силу приказ министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года № 320 «О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 21 марта 2001 года № 70 «О Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов Республики Казахстан № 1739, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан 3 сентября 2002 года). 3. Департаменту нефтяной промышленности обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию данного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Киинова Л. К. 5. Настоящий приказ вступает в силу с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. Министр В. ШКОЛЬНИК