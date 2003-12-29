Приказ Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 214

О внесении изменений и
дополнений в приказ министра энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан
от 21 марта 2001 года № 70 «О Центральной
комиссии по разработке нефтяных и газовых
месторождений», зарегистрированный за № 1465
В целях
совершенствования работы Центральной
комиссии по разработке нефтяных и газовых
месторождений при Министерстве энергетики
и минеральных ресурсов Республики
Казахстан приказываю:
1. Внести в приказ
министра энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан от 21 марта 2001 года № 70
«О Центральной комиссии по разработке
нефтяных и газовых месторождений» (зарегистрирован
в Реестре государственной регистрации
нормативных актов Республики Казахстан №
1465, опубликован в Бюллетене нормативных
правовых актов центральных исполнительных
и иных государственных органов Республики
Казахстан 3 сентября 2002 года, внесены
изменения и дополнения приказом министра
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года №
320 «О внесении изменений и дополнений в
приказ министра энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан от 21 марта 2001
года № 70 «О Центральной комиссии по
разработке нефтяных и газовых
месторождений») следующие изменения и
дополнения:
1) подпункты 1), 2) пункта 4
исключить;
2) в пункте 7 слова «Первого
вице-министра энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан Елеманова Б.
Д.» заменить словами «вице-министра
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан Киинова Л. К.»;
3) в положении о
Центральной комиссии по разработке
нефтяных и газовых месторождений,
утвержденном указанным приказом:
в пункте 4 второе
предложение дополнить следующими словами:
«, научно-исследовательских
и проектных организаций, а также опытных
специалистов нефтегазовой отрасли, имеющих
научные степени»;
в пункте 5 слово «недропользования»
заменить словами «нефтяной промышленности»;
пункт 9 изложить в
следующей редакции:
«9. Предварительный план
работы ЦКР на очередной год формируется по
заявлениям недропользователей,
представленным на рассмотрение в ЦКР до 20
января планируемого года»;
пункт 11 изложить в
следующей редакции:
«11. Недропользователь
направляет проект материалов в 5
экземплярах и заявление установленной
формы (приложение) не позднее чем за три
месяца до срока рассмотрения их в ЦКР
согласно предварительному плану ЦКР»;
пункт 13 дополнить
следующим предложением:
«Срок проведения
экспертизы проектных документов 1,5 месяца
со дня назначения эксперта»;
пункт 17 изложить в
следующей редакции:
«17. Затраты на проведение
экспертизы и заключений ЦКР,
командировочные расходы членов ЦКР,
связанные с выполнением функциональных
обязанностей по проектам, возмещаются
недропользователями».
2. Признать утратившим
силу приказ министра энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан
от 27 декабря 2001 года № 320 «О внесении
изменений и дополнений в приказ министра
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан от 21 марта 2001 года № 70
«О Центральной комиссии по разработке
нефтяных и газовых месторождений» (зарегистрирован
в Реестре государственной регистрации
нормативных актов Республики Казахстан №
1739, опубликован в Бюллетене нормативных
правовых актов центральных исполнительных
и иных государственных органов Республики
Казахстан 3 сентября 2002 года).
3. Департаменту нефтяной
промышленности обеспечить в установленном
порядке государственную регистрацию
данного приказа в Министерстве юстиции
Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить на вице-министра
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан Киинова Л. К.
5. Настоящий приказ
вступает в силу с момента государственной
регистрации в Министерстве юстиции
Республики Казахстан.
Министр В. ШКОЛЬНИК