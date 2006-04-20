Приказ министра обороны Республики Казахстан № 160 от 18 апреля 2006 года

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Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в апреле — июне и октябре — декабре 2006 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О воинской обязанности и воинской службе» и Указом Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2006 года № 96 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в апреле — июне и октябре — декабре 2006 года», ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Начальникам департаментов, главных управлений и управлений Министерства обороны и Комитета начальников штабов, главнокомандующему Силами воздушной обороны, командующим родами войск Вооруженных cил Республики Казахстан, войсками региональных командований, командирам соединений и воинских частей, начальникам департаментов (управлений, отделов) по делам обороны провести увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный срок воинской службы, а также призыв и прием молодого пополнения в апреле — июне и октябре — декабре 2006 года, по планам управления мобилизационного развертывания и комплектования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан. 2. Председателю Комитета начальников штабов — первому заместителю министра обороны Республики Казахстан спланировать призыв молодого пополнения в количестве, необходимом для поддержания боевой готовности войск, а также их перевозку к месту службы с учетом выделенных бюджетных средств. Определить порядок и сроки увольнения военнослужащих срочной службы, а также комплектования соединений и воинских частей младшими специалистами и молодым пополнением. С целью экономии бюджетных средств максимально снизить количество перевозок молодого пополнения и младших специалистов. 3. Начальникам департаментов по делам обороны призвать граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в апреле — июне и октябре — декабре 2006 года с высшим образованием и выпускников Республиканского государственного казенного предприятия «Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан». 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника департамента организационно-мобилизационной работы Министерства обороны Республики Казахстан. 5. Приказ разослать до отдельной роты, отдела по делам обороны.

Министр обороны Республики Казахстан генерал армии М. Алтынбаев

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