Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 24 сентября 2012 года № 370-ө-м Об определении черты бедности на 4 квартал 2012 года Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 24 июля 2012 года № 446 О внесении изменений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 296- I «Об утверждении Правил предоставления услуг экспедитора» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 21 сентября 2012 года № 631 О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 12 августа 2010 года № 354 «Об утверждении Правил выдачи удостоверений годности наземных радиоизлучающих средств гражданской авиации Республики Казахстан» Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 26 сентября 2012 года № 11-3/472 О признании утратившими силу некоторых приказов министра сельского хозяйства Республики Казахстан Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 19 сентября 2012 года № 15-04/466 О внесении изменения в приказ и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 апреля 2012 года № 18–02/212 «Об утверждении Положения о порядке признания племенного свидетельства или эквивалентного ему документа, выданного на импортированную племенную продукцию (материал) компетентными органами стран-экспортеров» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 27 июля 2012 года № 223 О сроке составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный банк Республики Казахстан Приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий г. Астана от 27 июля 2012 года № 180-ОД Об утверждении форм ежеквартальной информации субъекта регулируемого рынка об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 28 июня 2012 года № 154 О внесении изменений в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 сентября 2010 года № 264 «Об утверждении статистических форм и инструкций по их заполнению общегосударственных статистических наблюдений по статистике услуг» Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 28 июня 2012 года № 157 О внесении изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 29 сентября 2010 года № 275 «Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике торговли и инструкций по их заполнению» Содержание - скачать
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