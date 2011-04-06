Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан

Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Жителей Алматы и Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин
Поддержка и стимулы
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
Стало известно, когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами
В гараже актюбинца нашли больше ста килограммов наркотика
Тюремного кибермошенника выявили в Алматинской области
В Павлодаре легковушка врезалась в грузовик: пассажир погиб
В Жетысуской области при взрыве в котельной погиб человек
Пострадавшие в результате паводка в Актюбинской области получили материальную помощь
Пять человек погибло в результате лобового столкновения легковушек в Алматинской области
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Казахстане появится межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
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Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
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Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи