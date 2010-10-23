Приказ министров Республики Казахстан

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности Приказ Агентства Республики Казахстан по статистике от 9 июля 2010 года № 172 Об утверждении Правил участия органов государственной статистики в разработке и формировании статистической методологии Совместный приказ: Министерство нефти и газа Республики Казахстан от 6 сентября 2010 года Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 15 сентября 2010 года № 272-ОД О внесении изменений и дополнений в совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 18 апреля 2006 года № 112-ОД и министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10 мая 2006 года № 148 «Об утверждении перечня видов деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами (товарами, работами) в сферах хранения, транспортировки газа или газового конденсата по магистральным и (или) распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 623 Об утверждении Правил изъятия, консервации, проведения трансплантации тканей и (или) органов (части органов) от человека к человеку и от животных к человеку Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 636 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 18 августа 2010 года № 221 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике инноваций и инструкций по их заполнению Содержание - скачать
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