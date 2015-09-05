Приказы
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 февраля 2015 года № 134
Об утверждении Правил реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, дополнительных условий включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2015 года № 112
Об утверждении Правил совершения таможенных операций при таможенном декларировании и выпуске товаров до подачи таможенной декларации
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 192
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 283-ОД «Об утверждении Правил утверждения нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий»
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 10 сентября 2012 года № 621
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием в области здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета, на 2012/13 учебный год
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 28 октября 2014 года № 29
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике окружающей среды и инструкции по их заполнению
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 9 апреля 2015 года № 187
Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам направления на обучение за рубеж, в том числе в рамках международной стипендии «Болашак»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2014 года № 5-2/671
Об утверждении Правил субсидирования развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 10 октября 2014 года № 3-3/517
Об утверждении инструкций по бонитировке сельскохозяйственных животных и стандарта пород
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 4 сентября 2015 года № 556
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183 «Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 4 сентября 2015 года № 557
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен»
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г. Астана от 26 февраля 2015 года № 134
Об утверждении Правил реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, дополнительных условий включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2015 года № 112
Об утверждении Правил совершения таможенных операций при таможенном декларировании и выпуске товаров до подачи таможенной декларации
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 192
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 283-ОД «Об утверждении Правил утверждения нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий»
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 10 сентября 2012 года № 621
О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием в области здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета, на 2012/13 учебный год
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 28 октября 2014 года № 29
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике окружающей среды и инструкции по их заполнению
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 9 апреля 2015 года № 187
Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам направления на обучение за рубеж, в том числе в рамках международной стипендии «Болашак»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2014 года № 5-2/671
Об утверждении Правил субсидирования развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 10 октября 2014 года № 3-3/517
Об утверждении инструкций по бонитировке сельскохозяйственных животных и стандарта пород
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 4 сентября 2015 года № 556
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 8 декабря 2014 года № 183 «Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 4 сентября 2015 года № 557
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен»
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