Приказы
Приказ
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2015 года № 5
Об утверждении Правил согласования проекта строительства нового магистрального трубопровода

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 246
Об утверждении Правил совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2015 года № 31
Об утверждении Положения об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест в энергетике

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 173
Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 11 февраля 2015 года № 74
Об утверждении Правил осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 238
Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2015 года № 600
Об утверждении стандартов информатизации в области здравоохранения

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 115
О некоторых вопросах оценочной деятельности

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 75
Об утверждении Перечня обязательных услуг порта

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 5 декабря 2014 года № 541
О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 77
Об утверждении Перечня обязательных услуг морского порта

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 94
Об утверждении Правил предоставления права недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, а также особенностей осуществления строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

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