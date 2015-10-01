Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 января 2015 года № 5 Об утверждении Правил согласования проекта строительства нового магистрального трубопровода
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 246 Об утверждении Правил совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2015 года № 31 Об утверждении Положения об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест в энергетике
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 173 Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 11 февраля 2015 года № 74 Об утверждении Правил осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 238 Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2015 года № 600 Об утверждении стандартов информатизации в области здравоохранения
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 115 О некоторых вопросах оценочной деятельности
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 75 Об утверждении Перечня обязательных услуг порта
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 5 декабря 2014 года № 541 О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 77 Об утверждении Перечня обязательных услуг морского порта
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 94 Об утверждении Правил предоставления права недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, а также особенностей осуществления строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Содержание - скачать