Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2015 года № 67 Об утверждении Правил распределения ресурса нумерации и выделения номеров, а также их изъятия
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 14 октября 2014 года № 63 Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 412 Об утверждении модельных контрактов по видам недропользования
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 347 Об утверждении Правил обслуживания организаций, владеющих и (или) эксплуатирующих опасные производственные объекты, профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 170 Об утверждении Правил по утверждению и регистрации одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси и Правил по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 83 Об утверждении Правил нахождения пассажиров, граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта, проведения в них работ, проезда и перехода через железнодорожные пути
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2015 года № 296 Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых в электронной форме на основании одного заявления
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 381 Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2015 года № 176 Об утверждении Правил назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от19 ноября 2014 года № 238 О внесении изменения и дополнения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 2 февраля 2012 года № 31-ө-м «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих системы социальной защиты и занятости населения»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 18 декабря 2014 года № 330 Об утверждении Правил субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2014 года № 322 Об утверждении Методики расчета и порядка выплаты лизинговых платежей организациям здравоохранения, оказывающим гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/45 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по хлебопекарно- макаронному производству
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/46 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по переработке молока и молочных продуктов
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 46 Об утверждении Правил исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности и определения категорий сложности судебных экспертиз
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2015 года № 25 Об утверждении Правил осуществления правовой экспертизы проектов контрактов на недропользование
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 47 Об утверждении стандартов и требований к специально оснащенным помещениям, в которых осуществляет деятельность судебный эксперт
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 49 Об утверждении Правил формирования и использования Государственного реестра методик судебно- экспертных исследований Республики Казахстан
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 48 Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления судебно-экспертной деятельности, за исключением судебно-экспертной деятельности в области судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно- наркологической экспертизы
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Содержание - скачать