Приказы
Приказ
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2015 года № 67
Об утверждении Правил распределения ресурса нумерации и выделения номеров, а также их изъятия

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 14 октября 2014 года № 63
Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2015 года № 412
Об утверждении модельных контрактов по видам недропользования

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 347
Об утверждении Правил обслуживания организаций, владеющих и (или) эксплуатирующих опасные производственные объекты, профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 170
Об утверждении Правил по утверждению и регистрации одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси и Правил по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 83
Об утверждении Правил нахождения пассажиров, граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта, проведения в них работ, проезда и перехода через железнодорожные пути

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2015 года № 296
Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых в электронной форме на основании одного заявления

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 381
Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 30 марта 2015 года № 176
Об утверждении Правил назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от19 ноября 2014 года № 238
О внесении изменения и дополнения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 2 февраля 2012 года № 31-ө-м «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих системы социальной защиты и занятости населения»

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 18 декабря 2014 года № 330
Об утверждении Правил субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из Государственного фонда социального страхования

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2014 года № 322
Об утверждении Методики расчета и порядка выплаты лизинговых платежей организациям здравоохранения, оказывающим гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/45
Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по хлебопекарно- макаронному производству

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/46
Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по переработке молока и молочных продуктов

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 46
Об утверждении Правил исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности и определения категорий сложности судебных экспертиз

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2015 года № 25
Об утверждении Правил осуществления правовой экспертизы проектов контрактов на недропользование

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 47
Об утверждении стандартов и требований к специально оснащенным помещениям, в которых осуществляет деятельность судебный эксперт

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 49
Об утверждении Правил формирования и использования Государственного реестра методик судебно- экспертных исследований Республики Казахстан

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 48
Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления судебно-экспертной деятельности, за исключением судебно-экспертной деятельности в области судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно- наркологической экспертизы

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

Содержание - скачать

Популярное

Все
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Золотая медаль Севинч
На основе дружбы и доверия
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Один день из жизни Дербисека
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
Это мнение молодежи
Общество как локомотив перемен
Ежемесячный доход для получения молодёжью арендного жилья снизят в Казахстане
Такой важный капитал
Хранители истории
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]