Постановление правления национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 января 2016 года № 33
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 «Об утверждении Инструкции по выпуску и использованию платежных карточек»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 21 июня 2016 года № 660
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2005 года № 97 «Об утверждении Правил учета лиц, состоящих под административным надзором»
Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 января 2016 года № 34
Об утверждении Требований к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 280
Об утверждении стандартов государственных услуг в области бухгалтерского учета и аудита
Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 января 2016 года № 31
Об утверждении Требований, предъявляемых к степеням защиты вексельной бумаги, производимой на территории или ввозимой на территорию Республики Казахстан, а также технических требований к вексельной бумаге
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 8 апреля 2015 года № 18-04/323
О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 4-1/55
Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к экспертной организации, и перечня документов, подтверждающих соответствие им
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 6 апреля 2015 года № 4-4/305
Об утверждении Правил субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических)
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 6 апреля 2015 года № 16-07/307
Об утверждении Правил утилизации, уничтожения биологических отходов
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 25 февраля 2015 года № 18-02/132
Об утверждении нормативов возмещения потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного и сельского хозяйства
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 апреля 2015 года № 9-1/338
Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 апреля 2015 года № 11-1/343
О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 11-1/18 «Об утверждении методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 16 апреля 2015 года № 4-1/339
Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок, и перечня документов, подтверждающих соответствие им
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 7-1/347
Об утверждении Правил осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а также определения соответствия животных, продукции и сырья животного происхождения ветеринарным нормативам в объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, включая экспортеров (импортеров)
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 7-1/351
Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сфере ветеринарии и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 23 апреля 2015 года № 4-1/364
Об утверждении требований к порядку экспертизы качества зерна и выдаче паспорта качества зерна
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 7-1/350
О внесении изменений и дополнения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июня 2010 года № 367 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 18-03/369
Об утверждении списков водно-болотных угодий международного и республиканского значения
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 3-2/378
Об утверждении стандартов государственных услуг в области животноводства
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 27 апреля 2015 года № 7-1/370
Об утверждении Правил организации проведения убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 апреля 2015 года № 18-03/390
Об утверждении стандартов государственных услуг в области животного мира
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2015 года № 4-1/379
Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда»
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 апреля 2015 года № 7-1/393
Об утверждении Правил отбора проб перемещаемых (перевозимых) объектов и биологического материала
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 230
Об утверждении Правил устройства электроустановок
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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