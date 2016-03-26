Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 9 марта 2016 года № 115
Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» органов юстиции Республики Казахстан
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 355
Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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г. Астана от 9 марта 2016 года № 115
Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» органов юстиции Республики Казахстан
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 355
Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Содержание - скачать