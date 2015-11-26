Приказы

Приказ

Совместный приказ
Об утверждении формы проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 ноября 2015 года № 628
Об утверждении критериев классификации высших учебных заведений

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 17 марта 2015 года № 211
Об утверждении типового договора имущественного найма (аренды) государственного имущества

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 30 июня 2015 года № 228
О внесении изменений в приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 октября 2014 года № 38 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 14 января 215 года № 6
Об утверждении квалификационных требований к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды и перечня документов, подтверждающих соответствие им

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2015 года № 57
Об утверждении Правил выдачи государственному техническому инспектору служебного удостоверения, номерного штампа и пломбира

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2015 года № 56
Об утверждении форм актов государственных технических инспекторов

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2015 года № 58
Об утверждении Правил по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 2 февраля 2015 года № 55
Об утверждении Правил получения и формы паспорта готовности энергопроизводящими, энергопередающими организациями к работе в осенне-зимних условиях

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 3 февраля 2015 года № 59
Об утверждении Правил проведения энергетической экспертизы

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 154
Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 156
Об утверждении образца мореходной книжки, Правил ее оформления и выдачи

Совместный приказ
Об установлении предельного размера инвестиционной субсидии на 2015 финансовый год

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2015 года № 145
Об утверждении Правил выдачи свидетельства о минимальном составе экипажа судна

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 4-2/60
Об утверждении Правил аттестации лабораторий по экспертизе качества семян

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 4-4/61
Об утверждении Правил проведения регистрационных, производственных испытаний и государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов)

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 4 ноября 2014 года № 41
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике уровня жизни и инструкций по их заполнению

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 14 ноября 2014 года № 48
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике образования и инструкций по их заполнению

Совместный приказ
Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

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Приказы
Приказы

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