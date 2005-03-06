Законы

Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «О внесении дополнений и изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 23 января 2004 года, № 02-01-02/9

«Об утверждении Типовых квалификационных требований к категориям административных государственных должностей», от 11 февраля, № 02-01-02/21, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 1 марта 2005 года, № 3469

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 23 января 2004 года № 02-01-02/9 «Об утверждении Типовых квалификационных требований к категориям административных государственных должностей» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 2697, опубликованный в газетах «Казахстанская правда» от 13 февраля 2004 года, № 30 и «Егемен Казакстан» от 13 и 14 февраля 2004 года № 33-34, 35 (внесено изменение приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 24 февраля 2004 года, № 02-01-02/21, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 2719, опубликованным в газетах «Казахстанская правда» от 6 марта 2004 года, № 45 и «Егемен Казакстан» от 6 марта 2004 года, № 53-54), следующие дополнения и изменение: в Типовых квалификационных требованиях к категориям административных государственных должностей, утвержденных вышеназванным приказом: 1) по всему тексту после слов «на должностях следующей нижестоящей категории» дополнить словами «или на следующей нижестоящей должности, предусмотренной штатным расписанием государственного органа»; 2) в пункте 7: в подпункте 6) слова «, С-9» исключить; дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания: «6-1) Для категории С-9: образование — высшее профессиональное. Знание Конституции Республики Казахстан, законов «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «О языках в Республике Казахстан», Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Правил служебной этики государственных служащих Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года, № 328, нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории. Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории;». 2. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

Председатель Г. Абдрахимов

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