Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 18 февраля 2015 года № 135 Об утверждении Методики оценки эффективности применения информационных технологий
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 27 апреля 2015 года № 285 Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере учета государственного имущества
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/57 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по производству молока и традиционных напитков
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/56 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по агрономии и агрохимии
Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2014 года № 20/58 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по защите и карантину растений
Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
г. Астана от 3 апреля 2014 года № 221 Об утверждении регламентов государственных услуг в области водного транспорта
Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
г. Астана от 9 апреля 2014 года № 243 Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере деятельности аэродромов (вертодромов), иностранных перевозчиков, авиационных учебных центров и авиационного персонала, авиационной безопасности и использования воздушного пространства
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 7 апреля 2015 года № 314 Об утверждении Правил оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 28 октября 2014 года № 28 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике энергетики и инструкции по их заполнению
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 18 июня 2015 года № 393 О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 14 августа 2015 года № 665 О внесении изменения в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан № 587 от 15 июля 2015 года «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2015–2016 учебный год»
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