Приказ: цыплятам – не расти!

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Сергей ГОРБУНОВ, Аксу
В декабре прошлого года в Павлодарской области была введена птицефабрика ТОО "Кызыл­жар Кус" мощностью 4 000 тонн продукции в год, с последующим ее удвоением. Этот объект не только возрождал в регионе мяс­ное птицеводство и дал работу 150 жителям села Кызылжар и его окрестностей, но и по значимости вошел в республиканскую программу ФИИР. Надо отдать должное: и учредитель товарищества, и сельчане, истосковавшиеся по стабильной работе, горячо взялись за дело. На прошедшем в начале месяца расширенном заседании акимата области, где обсуждали вопросы переработки в регионе сельскохозяйственной продукции, относительно птицефабрики было сказано, что на ней с первых дней года объем производства составил 445,8 тонны. Продажа мяса птицы возросла до 187,4 тонны в месяц. Это конкретно ощутили жители области, так как в магазинах появились цельные бройлеры по цене значительно ниже привозных. Тушка птицы, к примеру, стоила в пределах 450–480 тенге за килограмм. Неудивительно, что эту продукцию сметали с прилавков. Тем более что и по вкусовым качествам мясо было отменным.

Правда, в местной печати просачивались сведения о том, что на современной, успешно работающей фабрике ТОО "Кызылжар Кус" не все так гладко. Как ни старались птицеводы насытить рынок – тягаться по цене с завозимой из зарубежья продукцией было сложно. Падение курса рубля сводило конкуренцию не в пользу аксуских птицеводов.

Естественно, специалисты ожидали неблагоприятных моментов для птицефабрики (хотя бы взять то же затоваривание готовой продукцией), но слова акима области Каната Бозумбаева, который подводил итоги совещания, все же оказались неожи­данными. Глава исполнительной власти сказал, что он встречался с руководителями предприятия, и они однозначно, чтобы полностью не обанкротиться, решили временно закрыть инкубаторы, птичники и убойные цеха. То есть курам не нестись, цыплятам – не вылупляться, а бройлерам – не расти и не набирать вес!

Обращаясь к своим заместителям, К. Бозумбаев сказал, что необходимо продумать всевозможные меры поддержки этого аграрного производства, пока конъюнктура изменится. И что надо продумать меры административного характера, посмотреть, можно ли сделать рефинансирование или использовать другие варианты.

– Надо помогать коллективу птицефабрики, – подытожил аким. – Стыдно, открыли такое важное производство, вложили деньги, теперь ни в коем случае закрывать его не дадим.

…Столь пристальное внимание к проблеме ТОО "Кызылжар Кус" со сбытом продукции – не случайно. В таком же положении находятся и другие отечественные предприятия пищевой отрасли Казахстана. Те, которые в той или иной, но в немалой мере отвечают за продовольственную безопасность страны, благополучие и здоровье ее населения. Наверное, следует в масштабах страны изыскивать возможности, чтобы наша пищевая продукция не была на прилавках "золушкой" и не лежала где-то там, в закутке, как неходовой товар.
Нельзя, чтобы тоже ТОО "Кызылжар Кус" сегодня стало банк­ротом. Завтра его уже не возродишь. И вот тогда зарубежные бройлеры и "ножки Буша" окончательно монополизируют торговлю птичьим мясом.

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