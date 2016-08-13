Приказ председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
г. Астана от 24 июня 2016 года № 54
Об утверждении нагрудных знаков Академии Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Приказ министра иностранных дел Республики Казахстан
г. Астана от 14 июня 2016 года № 11-1-2/262
Об утверждении Правил учета лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, иностранцев, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами Республики Казахстан
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 266
«Об утверждении Правил добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»
Приказ министра иностранных дел Республики Казахстан
г. Астана от 9 июня 2016 года № 11-1-2/243
О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 11-1-2/130 «Об утверждении Правил постановки на учет в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и осуществления загранучреждениями Республики Казахстан контроля за детьми, являющимися гражданами Республики Казахстан, переданными на усыновление иностранцам»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 366
Об утверждении Правил организации первоначальной подготовки владельцев и пользователей оружия
Приказ министра иностранных дел Республики Казахстан
г. Астана от 10 июня 2016 года № 11-1-2/251
О внесении изменений в приказ министра иностранных дел Республики Казахстан от 23 мая 2013 года № 08-1-1-1/201 «Об утверждении Инструкции по определению функций и полномочий Почетных (нештатных) консулов Республики Казахстан»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 20 апреля 2015 года № 380
Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 30 апреля 2015 года № 420
Об утверждении натуральных норм питания, снабжения продовольствием, кормами, оборудованием, столово-кухонной посудой и техникой продовольственной службы Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 9 октября 2015 года № 829
Об утверждении норм снабжения техникой и имуществом автоматизации Национальной гвардии Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 4 июня 2015 года № 346
О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 июля 2006 года № 265 «Об утверждении Правил аккредитации профессиональных аудиторских организаций»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 26 августа 2015 года № 454
Об утверждении Положения о Комитете финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 19 мая 2015 года № 307
Об утверждении натуральных норм обеспечения форменной одежды (без погон) сотрудников службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 21 мая 2015 года № 316
О внесении изменения и дополнения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 15 сентября 2015 года № 482
О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 548 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 1 сентября 2015 года № 460
О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра финансов Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 20 октября 2015 года № 523
О внесении изменений и дополнения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 22 августа 2011 года № 423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 15 сентября 2015 года № 484
Об утверждении формы инвентаризационной карточки
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 16 сентября 2015 года № 486
О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 17 ноября 2015 года № 566
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Правил разработки и выполнения государственного задания»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 24 ноября 2015 года № 587
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 20 ноября 2015 года № 579
О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 17 ноября 2015 года № 565
О внесении изменений в некоторые приказы министра финансов Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 17 ноября 2015 года № 567
Об утверждении Правил реализации, уничтожения или иного использования задержанных товаров, возмещения расходов по их хранению, а также возврата сумм от их реализации
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 27 ноября 2015 года № 591
Об утверждении перечня должностей органов внутреннего государственного аудита и финансового контроля, для занятия которых необходимо наличие сертификата, удостоверяющего квалификацию государственного аудитора
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 27 ноября 2015 года № 593
Об утверждении формы декларации о легализации имущества и Правил ее заполнения
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 30 ноября 2015 года № 597
Об утверждении типовой системы управления рисками, которая применяется при формировании перечня объектов государственного аудита и финансового контроля на соответствующий год и проведении внутреннего государственного аудита
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 30 ноября 2015 года № 596
Об утверждении формы Распоряжения уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту о приостановлении расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытым в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объекта государственного аудита
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 30 ноября 2015 года № 598
Об утверждении Правил проведения камерального контроля
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 14 декабря 2015 года № 655
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 9 «Об утверждении Методики оценки эффективности управления бюджетными средствами государственного органа и Методики оценки эффективности управления денежными средствами Национального Банка Республики Казахстан»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 30 ноября 2015 года № 599
Об утверждении типового положения о службах внутреннего аудита
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 8 декабря 2015 года № 628
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 9 декабря 2015 года № 638
Об утверждении зон деятельности органов государственных доходов, в пределах которых осуществляется таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, находящихся под таможенным контролем
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 706
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 526 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2015 года № 697
Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации работников, осуществляющих свою деятельность в сфере государственных закупок
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 21 декабря 2015 года № 669
Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляются единым организатором
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 698
Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих системы органов Министерства финансов Республики Казахстан
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 692
Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 707
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 708
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 19 января 2016 года № 19
Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих государственного учреждения «Байконырбаланс»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2016 года № 1
О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 709
О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 29 марта 2016 года № 144
Об утверждении Правил обеспечения владельцем склада временного хранения доступа к видеоинформации органам государственных доходов
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 апреля 2016 года № 205
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 16 марта 2016 года № 126
Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 5 апреля 2016 года № 161
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2015 года № 280
Об утверждении стандартов государственных услуг в области бухгалтерского учета и аудита
Содержание - скачать