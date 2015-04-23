Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 апреля 2015 года № 202 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 783 «О создании Рабочей группы при Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан по вопросам реализации второго и четвертого направлении Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 и от 10 июня 2010 года № 556»Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 апреля 2015 года № 216 О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1246 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» и от 4 февраля 2014 года № 46 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 апреля 2015 года № 220 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2012 года № 290 «Об утверждении Правил разработки государственных общеобязательных стандартов образования»Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 апреля 2015 года № 205 О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики КазахстанПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 24 декабря 2014 года № 256 Об утверждении Правил определения стоимости залога и другого обеспеченияПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 апреля 2015 года № 214 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2013 года № 279 «Об утверждении Правил применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату, и критериев степени риска»Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 24 декабря 2014 года № 257 Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующихПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 апреля 2015 года № 210 О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» и от 4 ноября 2014 года № 1175 «Об утверждении Правил предоставления инвестиционной субсидии»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 октября 2014 года № 84 Об утверждении Правил эксплуатации магистральных нефтепроводовПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2014 года № 264 Об утверждении механизма оценки деятельности местных исполнительных органов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективностиПриказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 4 декабря 2014 года № 506 Об утверждении Правил предоставления академических отпусков обучающимся в организациях образованияПриказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 8 декабря 2014 года № 247 Об определении перечня социально значимых пассажирских межобластных сообщенийПриказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2015 года № 153 О внесении дополнений в приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 октября 2014 года № 85 Об утверждении Правил определения фактического местоположения береговой линииПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 7 ноября 2014 года № 112 Об утверждении Регламента Министерства энергетики Республики КазахстанПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 ноября 2014 года № 121 Об утверждении Правил определения цены сырого и товарного газа, приобретаемого национальным оператором в рамках преимущественного права государстваПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 14 ноября 2014 года № 126 Об утверждении Правил выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа при испытании объектов скважин, пробной эксплуатации месторождения, технологически неизбежном сжигании газа при пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудованияПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 10 декабря 2014 года № 195 О введении временного запрета на вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктовПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2014 года № 208 Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынкеПриказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2014 года № 20 Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами – членами Таможенного союза» (код 1801101, индекс 1-ТС, периодичность месячная) и инструкции по ее заполнениюПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2014 года № 209 Об утверждении Правил определения предельных цен оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынкеПриказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2014 года № 22 Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет об инновационной деятельности» (код 0491104, индекс 1-инновация, периодичность годовая) и инструкции по ее заполнениюПриказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 октября 2014 года № 24 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике услуг и инструкций по их заполнениюПриказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 18 сентября 2014 года № 403 Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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