Приказ

Приказы
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Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 апреля 2015 года № 202
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 783 «О создании Рабочей группы при Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан по вопросам реализации второго и четвертого направлении Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 и от 10 июня 2010 года № 556»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 апреля 2015 года № 216
О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1246 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» и от 4 февраля 2014 года № 46 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 апреля 2015 года № 220
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2012 года № 290 «Об утверждении Правил разработки государственных общеобязательных стандартов образования»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 апреля 2015 года № 205
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 24 декабря 2014 года № 256
Об утверждении Правил определения стоимости залога и другого обеспечения

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 апреля 2015 года № 214
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2013 года № 279 «Об утверждении Правил применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату, и критериев степени риска»

Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 24 декабря 2014 года № 257
Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 апреля 2015 года № 210
О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» и от 4 ноября 2014 года № 1175 «Об утверждении Правил предоставления инвестиционной субсидии»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 октября 2014 года № 84
Об утверждении Правил эксплуатации магистральных нефтепроводов

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2014 года № 264
Об утверждении механизма оценки деятельности местных исполнительных органов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 4 декабря 2014 года № 506
Об утверждении Правил предоставления академических отпусков обучающимся в организациях образования

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 8 декабря 2014 года № 247
Об определении перечня социально значимых пассажирских межобластных сообщений

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2015 года № 153
О внесении дополнений в приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 29 октября 2014 года № 85
Об утверждении Правил определения фактического местоположения береговой линии

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 7 ноября 2014 года № 112
Об утверждении Регламента Министерства энергетики Республики Казахстан

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 13 ноября 2014 года № 121
Об утверждении Правил определения цены сырого и товарного газа, приобретаемого национальным оператором в рамках преимущественного права государства

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 14 ноября 2014 года № 126
Об утверждении Правил выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа при испытании объектов скважин, пробной эксплуатации месторождения, технологически неизбежном сжигании газа при пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 10 декабря 2014 года № 195
О введении временного запрета на вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2014 года № 208
Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2014 года № 20
Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами – членами Таможенного союза» (код 1801101, индекс 1-ТС, периодичность месячная) и инструкции по ее заполнению

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2014 года № 209
Об утверждении Правил определения предельных цен оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2014 года № 22
Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет об инновационной деятельности» (код 0491104, индекс 1-инновация, периодичность годовая) и инструкции по ее заполнению

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 27 октября 2014 года № 24
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике услуг и инструкций по их заполнению

Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 18 сентября 2014 года № 403
Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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