Приказы
Приказ
Приказ Управляющего Делами Президента Республики Казахстан
г. Астана от 28 января 2016 года № 13/11
Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих, занимающих должности в подведомственных государственных учреждениях Управления Делами Президента Республики Казахстан

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 50
Об утверждении правил по обращению с объектами судебной экспертизы

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2016 года № 22
О признании утратившим силу приказа министра юстиции Республики Казахстан от 28 июня 2012 года № 239 «Об утверждении Методики расчета коэффициента зонирования»

Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 140
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере лотерейной деятельности и игорного бизнеса

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 126
О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства юстиции Республики Казахстан

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 123
О внесении изменения в приказ и. о. министра юстиции Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 98 «Об утверждении Правил учетной регистрации частных судебных исполнителей»

Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 107
О внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 131 «Об утверждении Правил предоставления информации из правового кадастра»

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 9 января 2015 года № 6
Об утверждении форм бланков сертификатов о происхождении товара

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2015 года № 30
Об утверждении Правил распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеэкономической деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов мяса

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 74
Об утверждении Устава службы на судах

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2016 года № 75
Об утверждении Правил проведения экспертизы продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 декабря 2015 года № 1291
Об утверждении типового договора временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2016 года № 213
Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2016 года № 4
Об утверждении Типового положения комиссии по включению в региональную квоту приема оралманов

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 355
Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности

Приказ председателя комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2014 года № 83
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике туризма и инструкций по их заполнению

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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Приказы

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