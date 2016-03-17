Приказ Управляющего Делами Президента Республики Казахстан
г. Астана от 28 января 2016 года № 13/11 Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих, занимающих должности в подведомственных государственных учреждениях Управления Делами Президента Республики Казахстан
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 50 Об утверждении правил по обращению с объектами судебной экспертизы
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2016 года № 22 О признании утратившим силу приказа министра юстиции Республики Казахстан от 28 июня 2012 года № 239 «Об утверждении Методики расчета коэффициента зонирования»
Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 17 апреля 2015 года № 140 Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере лотерейной деятельности и игорного бизнеса
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 126 О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства юстиции Республики Казахстан
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 27 февраля 2015 года № 123 О внесении изменения в приказ и. о. министра юстиции Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 98 «Об утверждении Правил учетной регистрации частных судебных исполнителей»
Приказ министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 24 февраля 2015 года № 107 О внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 131 «Об утверждении Правил предоставления информации из правового кадастра»
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 9 января 2015 года № 6 Об утверждении форм бланков сертификатов о происхождении товара
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 20 января 2015 года № 30 Об утверждении Правил распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеэкономической деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов мяса
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2015 года № 74 Об утверждении Устава службы на судах
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2016 года № 75 Об утверждении Правил проведения экспертизы продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 31 декабря 2015 года № 1291 Об утверждении типового договора временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 23 февраля 2016 года № 213 Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2016 года № 4 Об утверждении Типового положения комиссии по включению в региональную квоту приема оралманов
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 30 декабря 2014 года № 355 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
Приказ председателя комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2014 года № 83Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике туризма и инструкций по их заполнению
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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