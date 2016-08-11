Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 30 апреля 2015 года № 420
Об утверждении натуральных норм питания, снабжения продовольствием, кормами, оборудованием, столово-кухонной посудой и техникой продовольственной службы Национальной гвардии Республики Казахстан на мирное время
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 9 апреля 2015 года № 186
Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере высшего и послевузовского образования
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 августа 2015 года № 515
Об утверждении минимального социального стандарта начального, основного среднего и общего среднего образования
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2015 года № 488
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583 «Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической работы»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 августа 2015 года № 510
О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года № 59 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 августа 2015 года № 512
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правил их выдачи»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 17 июля 2015 года № 463
Об утверждении положения государственного учреждения «Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 13 августа 2015 года № 528
Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере образования и науки
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 августа 2015 года № 521
Об утверждении минимального социального стандарта дошкольного воспитания и обучения
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 сентября 2015 года № 557
Об утверждении минимального социального стандарта «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (усыновление, опеку или попечительство, патронат)»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 2 октября 2015 года № 585
Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 2 ноября 2015 года № 619
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 5 октября 2015 года № 587
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 5 октября 2015 года № 591
О внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 2 ноября 2015 года № 620
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 205 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Проведение государственной научно-технической экспертизы»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 9 ноября 2015 года № 632
Об утверждении стандартов государственных услуг по приему документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 9 ноября 2015 года № 630
Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление дополнительного образования для взрослых по повышению квалификации педагогических кадров (курсы по уровневым программам)»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 24 ноября 2015 года № 654
О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 186 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере высшего и послевузовского образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 4 декабря 2015 года № 676
О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного образования Республики Казахстан»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 31 декабря 2015 года № 722
О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 149 «Об утверждении Правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 28 декабря 2015 года № 709
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 11 июня 2015 года № 374 «Об утверждении регламента государственной услуги «Проведение государственной научно-технической экспертизы»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 8 января 2016 года № 11
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года № 370 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного образования для взрослых»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 31 декабря 2015 года № 721
Об утверждении Программы по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 12 января 2016 года № 18
Об утверждении Положения о классном руководстве в организациях среднего образования
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 31 декабря 2015 года № 718
Об утверждении Правил финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 8 января 2016 года № 12
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года № 369 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций технического и профессионального, послесреднего образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 января 2016 года № 30
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июля 2013 года № 289 «Об утверждении типовых правил деятельности видов специализированных организаций образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 19 января 2016 года № 45
Об утверждении Правил формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 12 января 2016 года № 20
Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2016 года № 50
Об утверждении Правил организации дуального обучения
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 января 2016 года № 31
Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам республиканских подведомственных организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2016 года № 55
О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 186 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере высшего и послевузовского образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 67
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 544 «Об утверждении Правил проведения конкурса на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» с установлением порядка и размера его предоставления
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2016 года № 56
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 21 января 2016 года № 57
О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 61
Об утверждении правил обучения в форме экстерната
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 25 января 2016 года № 78
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 549 «Об утверждении Правил формирования студенческих и школьных лиг, организации и проведения спортивных мероприятий среди студенческих и школьных лиг»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 68
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 179 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными исполнительными органами»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2016 года № 79
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 281 « Об утверждении Правил оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям (специальностям) технического и обслуживающего труда»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 69
О внесении изменения и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 12 «Об утверждении Правил присвоения звания «Лучший педагог»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 22 января 2016 года № 74
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 463
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 28 января 2016 года № 94
Об утверждении Правил внешней оценки учебных достижений
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2016 года № 120
Об утверждении перечня открытых данных Министерства образования и науки Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 января 2016 года № 99
Об утверждении Правил распределения распределяемой бюджетной программы по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 8 февраля 2016 года № 134
О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 мая 2013 года № 206 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов дошкольных организаций»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 15 марта 2015 года № 199
О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра образования и науки Республики Казахстан от 16 мая 2008 года № 272 «Об утверждении Типовых правил деятельности педагогического совета и порядок его избрания в организациях дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, среднего общего и дополнительного образования»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 февраля 2016 года № 138
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 июля 2015 года № 437 «О распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием по специальностям на 2015–2016 учебный год»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 8 апреля 2016 года № 261
О внесении изменений в приказ министра образования и науки Респу- блики Казахстан от 14 июня 2013 года № 228 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного образования для детей»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 5 августа 2016 года № 431
Об определении условий, объема и целевого назначения выпуска государственных ценных бумаг местными исполнительными органами Восточно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и города Алматы
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 6 мая 2016 года № 308
О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 24 июля 2012 года № 344 «Об утверждении Правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2015 года № 230
Об утверждении Правил устройства электроустановок
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