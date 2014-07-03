Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2014 года № 666
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года
№ 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан
по делам спорта и физической культуры на 2012–2016 годы и
признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан» и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Приказ министра труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2014 года № 111-ө
Об утверждении Инструкции по назначению и
осуществлению пенсионных выплат сотрудникам,
проходившим службу в органах прокуратуры
(за исключением органов военной прокуратуры)
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 14 ноября 2013 года № 657
Об утверждении стандарта организации оказания
паллиативной помощи населению Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 24 апреля 2013 года № 150
Об утверждении типовых учебных планов и типовых
образовательных учебных программ по специальностям
технического и профессионального образования
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