Приказ первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 11 июля 2019 года № 708О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 3 июля 2019 года № 252Об утверждении Правил организации и проведения мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 16 июля 2019 года № 261Об утверждении Перечней лекарственных средств любых форм, используемых (применяемых) в области ветеринарии, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций); изделий ветеринарного назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники; материалов и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, используемых (применяемых) в области ветеринарии, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций) и изделий ветеринарного назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники, обороты по реализации которых и импорт освобождаются от налога на добавленную стоимость
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 16 июля 2019 года № 262О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 30/98 «Об утверждении образцов форменной одежды (без погон) государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах и Правил ношения форменной одежды (без погон) государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах»
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 29 июля 2019 года № 280Об утверждении Типовых правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товарыПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 июня 2019 года № 102О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 «Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 июня 2019 года № 103О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения
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