Приказы
Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 11 октября 2017 года № 273
О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы министра культуры и спорта Республики Казахстан
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 25 сентября 2017 года № 341
О внесении изменений и дополнений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 362«Об утверждении Регламентов государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2017 года № 352
О внесении изменения и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
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г. Астана от 11 октября 2017 года № 273
О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы министра культуры и спорта Республики Казахстан
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 25 сентября 2017 года № 341
О внесении изменений и дополнений в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 362«Об утверждении Регламентов государственных услуг в сфере регулирования естественных монополий»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2017 года № 352
О внесении изменения и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
Содержание - скачать