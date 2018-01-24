Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2017 года № 352О внесении изменения и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 ноября 2017 года № 596Об утверждении Правил подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 27 ноября 2017 года № 597Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 13 декабря 2017 года № 410О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 264 «Об утверждении Правил внутренней торговли»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 29 декабря 2017 года № 444О некоторых вопросах распределения объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мясаПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 15 декабря 2017 года № 845О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 77 «Об утверждении Правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего образования»
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана от 31 августа 2017 года № 669О внесении изменения в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга»
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