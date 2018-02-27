Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 9 января 2018 года № 15Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетовПриказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 12 января 2018 года № 23Об утверждении положения об Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 января 2018 года № 60О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Правил разработки и выполнения государственного задания»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 января 2018 года № 64Об утверждении Правил ведения специальной таможенной статистикиПриказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 30 января 2018 года № 82Об утверждении формы централизованного реестра получателей компенсации и правил его представленияПриказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 25 апреля 2017 года № 274О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»
Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 5 апреля 2017 года № 219О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»
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