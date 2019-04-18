Приказы
Приказы
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 20 марта 2019 года № 115
О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июля 2009 года № 434 «Об утверждении Государственного реестра селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан, и Перечня перспективных сортов сельскохозяйственных растений»

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469
О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»

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Приказы
Приказы
Приказы

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