Приказ министра финансов Республики Казахстан
г. Астана от 5 декабря 2017 года № 695
О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
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г. Астана от 5 декабря 2017 года № 695
О внесении изменения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»
Содержание - скачать