Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 8 августа 2017 года № 398О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 570 «Об утверждении форм административных данных в рамках образовательного мониторинга»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 26 июня 2017 года № 446Об утверждении Правил организации тушения пожаровПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 15 июля 2017 года № 488«О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 мая 2015 года № 474 «Об утверждении регламентов электронных государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, взрывчатых материалов»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 26 июля 2017 года № 504Об утверждении Правил организации деятельности и внутреннего распорядка специальных учреждений, осуществляющих исполнение наказания в виде арестаПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 26 июля 2017 года № 505Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системыПриказ исполняющего обязанности министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 10 августа 2017 года № 282О внесении изменений и дополнения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 92 «Об утверждении Правил представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа»
Приказ министра информации и коммуникаций Республики Казахстан
г. Астана от 20 июля 2017 года № 264Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств подвижной сетиПриказ исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 10 августа 2017 года № 329Об утверждении Правил отнесения особо охраняемых природных территорий к биосферным резерватамПриказ исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 августа 2017 года № 338О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанПриказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 22 августа 2017 года № 343Об утверждении Правил проведения мелиоративного лова на водоемах Коргалжынского государственного природного заповедникаПриказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 22 августа 2017 года № 345Об утверждении Типового положения о координационном советеПриказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 28 августа 2017 года № 361О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 18-1/483 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения
Приказ исполняющего обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 15 сентября 2017 года № 17-1/249Об утверждении объемов лова рыбы на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лицаПриказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2016 года № 661О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям»
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