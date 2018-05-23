Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 27 марта 2018 года № 47Об утверждении Правил и сроков представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 27 марта 2018 года № 49О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 36 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 27 марта 2018 года № 60Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 9 апреля 2018 года № 140О внесении изменения в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 359 «Об утверждении регламента государственной услуги «Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации»
Приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 10 января 2018 года № 8О внесении изменений и дополнений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-08/590 «Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 27 марта 2018 года № 61Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требований к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам
Содержание - скачать