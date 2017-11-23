Приказ министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан г. Астана от 17 октября 2017 года № 144 О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 190 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере религиозной деятельности»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 15 июня 2015 года № 384 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования