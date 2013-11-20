Приказ министра юстиции Республики КазахстанОб утверждении Правил приема квалификационных экзаменов для присвоения квалификации судебного эксперта на право производства определенного вида судебной экспертизыПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики КазахстанО внесении изменения в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 96 «Об утверждении правил определения региона деятельности»Приказ министра индустрии и новых технологий Республики КазахстанО внесении изменения в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 17 «Об утверждении положения о Центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых»Приказ министра юстиции Республики КазахстанО внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 20 апреля 2010 года № 122 «Об утверждении Правил прохождения специальной профессиональной подготовки лицами, впервые поступающими на работу в органы судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан»Приказ министра индустрии и новых технологий Республики КазахстанОб утверждении Инструкции по ведению единого реестра участников специальной экономической зоныПриказ министра сельского хозяйства Республики КазахстанОб утверждении правил и норматива списания ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок при их использовании, а также уничтожения по истечении сроков их хранения или признания непригодными для использования по назначению по результатам лабораторных исследованийСовместный приказ«Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, охранной деятельности, оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением и внесении изменений в совместный приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2011 года № 131 и министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 11 апреля 2011 года № 101 «Об утверждении форм проверочных листов субъектов в сфере частного предпринимательства, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ, за охранной деятельностью, а также за деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, с хранением и использованием взрывчатых веществ, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, ядовитых веществ, множительно-копировальной техники цветного изображения и штемпельно-граверных предприятий»Совместный приказОб утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах регулируемого рынкаПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополийОб утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополийПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистикеОб утверждении перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых задачПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)Об утверждении перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых задачСовместный приказОб утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополийПриказ министра здравоохранения Республики КазахстанО внесении изменений в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902 «Об утверждении перечня и форм учетной документации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы»Приказ министра здравоохранения Республики КазахстанОб утверждении Правил выдачи разрешения на рекламу лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в Республике КазахстанПриказ министра внутренних дел Республики КазахстанОб утверждении Перечня должностей в органах внутренних дел Республики Казахстан, замещаемых на конкурсной основе, Правил проведения конкурса и стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел Республики КазахстанПриказ министра внутренних дел Республики КазахстанОб утверждении Инструкции по определению классной квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики КазахстанПриказ министра образования и науки Республики КазахстанОб утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сырдың Сәбирасы»
Готовы сделать «лецитиновый рывок»
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
«Люблю разговаривать со своей многотонной машиной»
Построят две крупные ветряные электростанции
Покорили сердца самаркандцев
«Кайрат» упрочил свое лидерство
Должники за рубежом не отдохнут
Больше нет понятия «трехсменка»
В Таразе открыли музей Бауыржана Момышулы
Всегда на страже закона и порядка
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Будущее – за цифровыми активами
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
От брони до боеприпасов
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
Подвиг на все времена
Премьер Индии отменил визиты в Европу
Вася-казах
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации