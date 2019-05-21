Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 4 апреля 2019 года № 49Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике КазахстанПриказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
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