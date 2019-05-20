Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 30 марта 2019 года № 44О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам открытия и ведения банковских счетов, а также осуществления платежей и (или) переводов денег
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 30 марта 2019 года № 45О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 1 апреля 2019 года № 46О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 «Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
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