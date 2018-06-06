Приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 12 января 2018 года № 21 О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 4-4/500 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области карантина растений»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан г. Астана от 25 апреля 2018 года № 140 Об утверждении Правил выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах