Приказы

Приказы
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Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 22 февраля 2017 года № 61
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 255 «Об утверждении Правил проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 7 апреля 2017 года № 122
Об утверждении Перечня участков недр, подлежащих выставлению на конкурс

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 12 февраля 2016 года № 59
Об утверждении Правил государственного учета источников ионизирующего излучения

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 июня 2016 года № 276
О внесении изменений и дополнения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 11 июля 2016 года № 315
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 210 «Об утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 15 июля 2016 года № 322
О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 234 «Об утверждении Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 25 июля 2016 года № 341
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 октября 2014 года № 62 «Об утверждении положений государственного учреждения «Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан» и его территориальных органов»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2016 года № 343
Об утверждении типового договора о подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии, а также правил его заключения

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2016 года № 345
Об утверждении Правил формирования плана размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 28 июля 2016 года № 347
Об утверждении положений территориальных органов, находящихся в ведении Министерства энергетики Республики Казахстан

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 19 июля 2016 года № 352
Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 22 августа 2016 года № 394
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 1 сентября 2016 года № 404
Об утверждении Методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 21 сентября 2016 года № 424
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 33 «Об утверждении Правил эксплуатации магистральных газопроводов»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 26 сентября 2016 года № 429
О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 132 «Об утверждении Правил организации и проведения производственного экологического мониторинга при проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 11 октября 2016 года № 440
О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 7 октября 2014 года № 42 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» и его территориальных органов»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 18 октября 2016 года № 451
О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил управления бесхозяйными опасными отходами, признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2016 года № 456
О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 153 «О некоторых вопросах аккредитации газосетевых организаций»

Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2015 года № 222
Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

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Приказы
Приказы
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