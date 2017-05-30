Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 22 февраля 2017 года № 61О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 255 «Об утверждении Правил проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 7 апреля 2017 года № 122Об утверждении Перечня участков недр, подлежащих выставлению на конкурсПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 12 февраля 2016 года № 59Об утверждении Правил государственного учета источников ионизирующего излученияПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 июня 2016 года № 276О внесении изменений и дополнения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 11 июля 2016 года № 315О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 210 «Об утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 15 июля 2016 года № 322О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 234 «Об утверждении Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 25 июля 2016 года № 341О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 октября 2014 года № 62 «Об утверждении положений государственного учреждения «Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан» и его территориальных органов»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2016 года № 343Об утверждении типового договора о подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии, а также правил его заключенияПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2016 года № 345Об утверждении Правил формирования плана размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергииПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 28 июля 2016 года № 347Об утверждении положений территориальных органов, находящихся в ведении Министерства энергетики Республики КазахстанПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 19 июля 2016 года № 352Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнениюПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 22 августа 2016 года № 394О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 1 сентября 2016 года № 404Об утверждении Методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходовПриказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 21 сентября 2016 года № 424О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 33 «Об утверждении Правил эксплуатации магистральных газопроводов»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 26 сентября 2016 года № 429О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 132 «Об утверждении Правил организации и проведения производственного экологического мониторинга при проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 11 октября 2016 года № 440О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 7 октября 2014 года № 42 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» и его территориальных органов»
Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 18 октября 2016 года № 451О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил управления бесхозяйными опасными отходами, признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2016 года № 456О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 153 «О некоторых вопросах аккредитации газосетевых организаций»Приказ министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 19 марта 2015 года № 222Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Содержание - скачать