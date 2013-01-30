Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики КазахстанОб утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 33)Приказ Агентства Республики Казахстан по статистикеО внесении изменений в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 августа 2011 года № 230 «Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений «Дневник использования времени» и «Качество жизни населения» и инструкций по их заполнению»Приказ министра сельского хозяйства Республики КазахстанО внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2010 года № 233 «Об утверждении Правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром»Приказ министра сельского хозяйства Республики КазахстанО внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 3-3/222 «Об утверждении Правил регистрации залога сельскохозяйственных животных»
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