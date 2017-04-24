Приказы

Приказы
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Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 95 «Об утверждении стандартов государственных услуг»

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения»

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
Об утверждении Инструкции по информационно- справочному обслуживанию физических лиц органами правовой статистики и специальных учетов

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике цен и инструкций по их заполнению

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 40 «Об утверждении Правил присвоения, повышения, подтверждения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел»

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике внутренней торговли и инструкций по их заполнению

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Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

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