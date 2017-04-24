Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 95 «Об утверждении стандартов государственных услуг»
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонарушения»
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан Об утверждении Инструкции по информационно- справочному обслуживанию физических лиц органами правовой статистики и специальных учетов
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике цен и инструкций по их заполнению
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 40 «Об утверждении Правил присвоения, повышения, подтверждения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел»
Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике внутренней торговли и инструкций по их заполнению