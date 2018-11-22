Приказы

Приказы
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Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 28 сентября 2018 года № 512
О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 2 ноября 2018 года № 611
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора оказания образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной практики»

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Приказы
Приказы
Приказы

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