Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 28 сентября 2018 года № 512 О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 2 ноября 2018 года № 611 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора оказания образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной практики»