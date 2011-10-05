Совместный приказ:
Министерство внутренних дел Республики Казахстан 11 августа 2011 года № 409 г. Астана
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 12 августа 2011 года № 242 г. АстанаОб утверждении формы проверочного листа субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоровСовместный приказ
Министерство внутренних дел Республики Казахстан 11 августа 2011 года № 410 г. Астана
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 12 августа 2011 года № 241 г. АстанаОб утверждении критериев оценки степени риска субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоровСовместный приказ
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 284-ө г. Астана
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 232 г. АстанаОб утверждении критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в сфере предоставления специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидовСовместный приказ
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 285-ө г. Астана
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 233 г. АстанаОб утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства в сфере предоставления специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидов
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