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Приказы Министерств Республики Казахстан
Совместный приказ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан 11 августа 2011 года № 409 г. Астана Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 12 августа 2011 года № 242 г. Астана Об утверждении формы проверочного листа субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Совместный приказ Министерство внутренних дел Республики Казахстан 11 августа 2011 года № 410 г. Астана Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 12 августа 2011 года № 241 г. Астана Об утверждении критериев оценки степени риска субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Совместный приказ Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 284-ө г. Астана Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 232 г. Астана Об утверждении критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в сфере предоставления специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидов Совместный приказ Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 285-ө г. Астана Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 233 г. Астана Об утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства в сфере предоставления специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидов Содержание - скачать

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