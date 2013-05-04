Приказы министров Республики Казахстан

Приказы
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Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 26 декабря 2012 года № 489 Об утверждении Правил повышения квалификации и переподготовки кадров в области обеспечения единства измерений Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 29 декабря 2012 года № 510 Об утверждении Правил подготовки, переподготовки, повышения квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их аттестации и квалификационных требований к ним Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 30 января 2013 года № 49 О признании утратившим силу приказа министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 215 «Об утверждении форм регистров бухгалтерского учета» Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 31 января 2013 года № 50 Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан г. Астана 13 января 2013 года № 159 О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2011 года № 455 «Об утверждении Инструкции органов внутренних дел Республики Казахстан по обеспечению безопасности дорожного движения» Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 4 марта 2013 года № 163 О признании утратившими силу некоторых приказов министра внутренних дел Республики Казахстан Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 19 сентября 2012 года № 361-ө-м Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 32) Содержание - скачать

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