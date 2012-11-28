Приказы
Приказы министров Республики Казахстан
Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 17 сентября 2012 года № 603 Об утверждении регламентов государственных услуг «Государственная регистрация морских судовв бербоут-чартерном реестре», «Государственная регистрация прав собственности на строящееся судно в реестре строящихся судов» и «Выдача разрешения на осуществление каботажа судами, плавающими под флагом иностранного государства» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 252 О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 254 Об утверждении Правил учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 256 О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального банка Республики Казахстан» Совместный приказ Министерство образования и науки Республики Казахстан 10 августа 2012 года № 367 г. Астана Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан 21 октября 2012 года № 294 г. Астана Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области защиты прав ребенка Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 28 сентября 2012 года № 447 Об утверждении регламента электронной государственной услуги «Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» Приказ министра нефти и газа Республики Казахстан г. Астана от 24 августа 2012 года № 146 Об утверждении перечня недропользователей, осуществляющих передачу сырой нефти для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный за пределами территории Таможенного союза, либо реализацию третьему лицу для последующей передачи для переработки на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном за пределами территории Таможенного союза, и применяющих таможенную процедуру экспорта к сырой нефти, ранее помещенной под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, а также перечня нефтеперерабатывающих заводов, расположенных за пределами Таможенного союза, и их условия переработки сырой нефти Приказ председателя Национального космического агентства Республики Казахстан г. Астана от 19 сентября 2012 года № 102/НҚ Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых Национальным космическим агентством Республики Казахстан Приказ министра нефти и газа Республики Казахстан г. Астана от 24 августа 2012 года № 145 Об утверждении регламентов оказания государственных услуг Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 1 ноября 2012 года № 1392 Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Агентством Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и местными исполнительными органами в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» Содержание - скачать

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