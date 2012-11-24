Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра юстиции Республики Казахстан г. Астана от 18 октября 2012 года № 351О внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 131 «Об утверждении Правил предоставления информации из правового кадастра»Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 26 сентября 2012 года № 441Об утверждении Правил разработки порядка проведения внешнего контроля качестваПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 11 сентября 2012 года № 628Об утверждении Положения о клинических базах организаций медицинского образованияПриказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 14 сентября 2012 года № 320Об утверждении формы каталожного листа продукцииПриказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 21 сентября 2012 года № 334Об утверждении Правил аккредитации организаций на проведение энергетической экспертизы и электролабораторийПриказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 24 сентября 2012 года № 341Об утверждении форм актов государственных технических инспекторовПриказ министра труда и социальной защиты населения республики Казахстан г. Астана от 14 августа 2012 года № 319-ө-мОб утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 15)Совместный приказ
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 28 сентября 2012 года № 444
Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 24 сентября 2012 года № 373-ө-мОб утверждении Национальной рамки квалификацийПостановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 259Об утверждении Инструкции о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слиткахПостановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 265Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный банк Республики Казахстан либо его дочерняя организацияПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 26 июля 2012 года № 501О внесении изменений в приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 666 «Об утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, а также Правил хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов»
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