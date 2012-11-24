Приказы
Приказы министров Республики Казахстан
Приказ министра юстиции Республики Казахстан г. Астана от 18 октября 2012 года № 351 О внесении изменений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 131 «Об утверждении Правил предоставления информации из правового кадастра» Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 26 сентября 2012 года № 441 Об утверждении Правил разработки порядка проведения внешнего контроля качества Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 11 сентября 2012 года № 628 Об утверждении Положения о клинических базах организаций медицинского образования Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 14 сентября 2012 года № 320 Об утверждении формы каталожного листа продукции Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 21 сентября 2012 года № 334 Об утверждении Правил аккредитации организаций на проведение энергетической экспертизы и электролабораторий Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 24 сентября 2012 года № 341 Об утверждении форм актов государственных технических инспекторов Приказ министра труда и социальной защиты населения республики Казахстан г. Астана от 14 августа 2012 года № 319-ө-м Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 15) Совместный приказ Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 28 сентября 2012 года № 444 Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 24 сентября 2012 года № 373-ө-м Об утверждении Национальной рамки квалификаций Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 259 Об утверждении Инструкции о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 265 Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 26 июля 2012 года № 501 О внесении изменений в приказ и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 666 «Об утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, а также Правил хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов» Содержание - скачать

Популярное

Все
Через тернии – к мечте стать полицейским
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
В кумысном промысле душа необходима
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Брал на дело, потратил на кудалык
Труженик эпохи независимого Казахстана
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Инициативы повышенной важности
По долгу службы и зову сердца
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Инструменты укрепления единства
Свежий взгляд на рутинную работу
Обитель искусства
Где жить бездомышам?
Съедают подчистую
Наша работа – о госслужащих забота!
Нас не слышат!
Мы убиваем их, они убивают нас
Прежде всего – контроль
Ключ к успеху – всеобщая вовлеченность
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]