Приказы министров Республики Казахстан

Приказы
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Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 9 января 2013 года № 13-ө-м Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 45) Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 6 марта 2013 года № 128 Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 24 апреля 2013 года № 150 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования Содержание - скачать

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