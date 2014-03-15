Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 9 января 2013 года № 13-ө-мОб утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 45)Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 6 марта 2013 года № 128Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохраненияПриказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 24 апреля 2013 года № 150Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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