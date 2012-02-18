Приказы министров Республики Казахстан

Приказы
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Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 2 декабря 2011 года № 441 Об утверждении перечня документов, подтверждающих происхождение товара Приказ министра экономического развития и торговли Республики Казахстан г. Астана от 19 января 2012 года № 14 Об утверждении Методики по оценке эффективности достижения и реализации стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 26 апреля 2010 года № 288 Об утверждении Правил проведения мероприятий по предотвращению заморов на водоемах Коргалжынского государственного природного заповедника Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 26 апреля 2010 года № 289 Об утверждении Правил любительского (спортивного) рыболовства в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника, для нужд местного населения Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 22 сентября 2011 года № 08-3/534 Об утверждении Правил проведения регистрации ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии Приказ министра Внутренних дел Республики Казахстан г. Астана от 28 ноября 2011 года № 631 О некоторых вопросах документирования и регистрации населения Республики Казахстан Содержание - скачать

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