Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 17 июня 2011 года № 14-1/340Об утверждении Правил освидетельствования мест рубок и заготовленной древесины на участках государственного лесного фондаПриказ министра юстиции Республики Казахстан г. Астана от 16 июня 2011 года № 225Об утверждении стандарта оценки «Оценка отчуждаемого для государственных нужд земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд»Приказ министра экономического развития и торговли Республики Казахстан г. Астана от 6 июня 2011 года № 157Об утверждении Правил оценки корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах
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