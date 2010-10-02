Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 3 июня 2010 года № 99О внесении изменений в приказ министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 430 «Об утверждении форм документов аккредитации в области оценки соответствия и типовых форм предаккредитационного, постаккредитационного договоров»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 364Об утверждении Правил ношения формы одежды и знаков различия авиационного персонала гражданской авиацииСовместный прикaз:
Министерство внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 373
Министерство здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 658О признании утратившим силу совместного приказа председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2001 года № 343 и министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 апреля 2001 года № 350Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2010 г. № 553Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам социально-культурного назначения и производству парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены полости рта»Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2010 года № 622Об утверждении Правил констатации биологической смерти или необратимой гибели головного мозга (смерти мозга)Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 июля 2010 года № 577Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к детским играм и игрушкам»Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 594Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию, эксплуатации и условиям обучения учебных заведений технического, профессионального и высшего образования»Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 19 июля 2010 года № 170О внесении изменений и дополнений в приказ министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 429 «Об утверждении Правил регистрации заявлений-деклараций»Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2010 года № 452Об утверждении Положения об интернатуреПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 августа 2010 года № 370О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 июля 2006 года № 341 «Об утверждении Правил подготовки водителей транспортных средств»Скачать