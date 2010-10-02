Приказы
Приказы министров Республики Казахстан
Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 3 июня 2010 года № 99 О внесении изменений в приказ министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 430 «Об утверждении форм документов аккредитации в области оценки соответствия и типовых форм предаккредитационного, постаккредитационного договоров» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 364 Об утверждении Правил ношения формы одежды и знаков различия авиационного персонала гражданской авиации Совместный прикaз: Министерство внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 373 Министерство здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 658 О признании утратившим силу совместного приказа председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2001 года № 343 и министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 апреля 2001 года № 350 Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2010 г. № 553 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам социально-культурного назначения и производству парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены полости рта» Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2010 года № 622 Об утверждении Правил констатации биологической смерти или необратимой гибели головного мозга (смерти мозга) Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 июля 2010 года № 577 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к детским играм и игрушкам» Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 594 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию, эксплуатации и условиям обучения учебных заведений технического, профессионального и высшего образования» Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 19 июля 2010 года № 170 О внесении изменений и дополнений в приказ министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 429 «Об утверждении Правил регистрации заявлений-деклараций» Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2010 года № 452 Об утверждении Положения об интернатуре Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 августа 2010 года № 370 О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 июля 2006 года № 341 «Об утверждении Правил подготовки водителей транспортных средств» Скачать

Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Новые меры поддержки лиц с инвалидностью введут в Казахстане
Депутат НПК: "Идет бессистемная застройка городов "человейниками"
Два пассажирских поезда запустят на Алаколь
Детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Продать военную технику пытался житель Атырау - видео
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля
Каждый ребенок достоин школы
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]