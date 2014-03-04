Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра культуры и информации Республики Казахстан г. Астана от 30 октября 2013 года № 258Об утверждении Требований безопасности и охраны труда в организациях телерадиовещания Республики КазахстанПриказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 29 августа 2013 года № 360О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 29 августа 2013 года № 361Об утверждении Типового положения и порядка деятельности комиссий по социальному партнерству в области профессионального и технического образованияПриказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 11 сентября 2013 года № 369Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций технического и профессионального, послесреднего образованияПриказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 9 января 2013 года № 13-ө-мОб утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 45)Приказ министра регионального развития Республики Казахстан г. Астана от 10 января 2014 года № 3/ОДО внесении изменения в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 декабря 2012 года № 603 «Об утверждении Правил разработки территориальных правил застройки»
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