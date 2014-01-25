Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 11 ноября 2013 года № 520О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2009 года № 89 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями и администраторами бюджетных программ»Совместный Приказ
Министерство здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 17 сентября 2013 года № 532
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 28 августа 2013 года № 666Об утверждении Правил медицинского освидетельствования в гражданской авиации Республики КазахстанПриказ министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан г. Астана от 17 января 2014 года № 8-өОб утверждении Положения государственного учреждения «Комитет рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»
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