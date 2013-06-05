Приказы министров Республики Казахстан

Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 386Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организацийПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 387Об утверждении Методики расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, формирования и учета условных обязательств страховыми организациями-участниками Фонда гарантирования страховых выплатПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 381Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создания провизий (резервов) против нихПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан Алматы 24 декабря 2012 года № 382Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией норм и лимитов и методики их расчетов, а также формы и сроков представления отчетности об их выполненииПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 388О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности микрофинансовых организацийПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 26 ноября 2012 года № 817Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан город Астана 26 ноября 2012 года № 818Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача международного сертификата технического осмотра»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 26 ноября 2012 года № 819Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (включая иностранные) по территории Республики Казахстан»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан город Астана 27 ноября 2012 года № 820Об утверждении регламента государственной услуги «Государственная регистрация ипотеки судна»Приказ председателя Комитета Национальной Безопасности г. Астана 12 апреля 2013 года № 182Об утверждении Правил приема на обучение в специальные (военные) учебные заведения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования в сокращенные срокиПриказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан город Астана от 9 октября 2012 года № 390-ө-мОб утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 38)Нормативное постановление председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астана от 16 апреля 2013 г. № 3-НПОб утверждении Правил проведения внешнего государственного финансового контроля
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