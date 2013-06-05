Приказы министров Республики Казахстан

Приказы
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Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 386 Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 387 Об утверждении Методики расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, формирования и учета условных обязательств страховыми организациями-участниками Фонда гарантирования страховых выплат Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 381 Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создания провизий (резервов) против них Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан Алматы 24 декабря 2012 года № 382 Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией норм и лимитов и методики их расчетов, а также формы и сроков представления отчетности об их выполнении Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы 24 декабря 2012 года № 388 О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности микрофинансовых организаций Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 26 ноября 2012 года № 817 Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан город Астана 26 ноября 2012 года № 818 Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача международного сертификата технического осмотра» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 26 ноября 2012 года № 819 Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (включая иностранные) по территории Республики Казахстан» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан город Астана 27 ноября 2012 года № 820 Об утверждении регламента государственной услуги «Государственная регистрация ипотеки судна» Приказ председателя Комитета Национальной Безопасности г. Астана 12 апреля 2013 года № 182 Об утверждении Правил приема на обучение в специальные (военные) учебные заведения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования в сокращенные сроки Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан город Астана от 9 октября 2012 года № 390-ө-м Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 38) Нормативное постановление председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астана от 16 апреля 2013 г. № 3-НП Об утверждении Правил проведения внешнего государственного финансового контроля Содержание - скачать

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Приказы
Приказы

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