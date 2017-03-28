Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан О внесении изменения и дополнения в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 апреля 2015 года № 381 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты»
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан О внесении изменения в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 1212 «Об утверждении Правил конкурсного отбора территориальных кластеров»